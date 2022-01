Een bed and breakfast op 11 meter afstand in Harderwijk, dat zien de buren niet zitten

Hun restaurant in Vierhouten zit op slot en dus vieren Laura en Rieno voor het eerst in jaren kerst met familie

Voor het eerst in decennia vieren Laura van Putten en Rieno Bos van restaurant Klavertje Vier in Vierhouten Kerstmis met familie. Ze werden vorige week overvallen door de acute lockdown en proberen er nu met de feestdagen het beste van te maken. Dat is wel wat onwennig. ,,We beginnen ons te vervelen. Wat moet je eigenlijk doen met kerst?’’

26 december