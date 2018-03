Een dekentje om warm te blijven in het stembureau

video Lucky Few Tattoo als eerbetoon aan kinderen met Downsyndroom

20 maart De Amerikaanse Mica May heeft wat in gang gezet, toen ze eind vorig jaar een simpele maar doeltreffende tatoeage ter ere van haar kind met Downsyndroom liet zetten. Honderden mensen wereldwijd volgden haar voorbeeld. Ook in Harderwijk waar woensdag - op Wereld Down Syndroom Dag - 25 ouders in café Stoppels deze 'lucky few tattoo' zetten. ,,Als teken van liefde voor onze prachtige kinderen", zegt organisator Louwke van de Wiel.