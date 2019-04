Een dip van Ramon Brugman uit Harderwijk is niet pikant, maar superheet

video Planning nekt bloeiende meidoorns in Harderwijk

3 april Net nu de meidoorns in bloei staan in de woonbuurt Stromenwaard in Harderwijk verdwijnen de bomen in de versnipperaar. Maar het dient een doel; de pleintjes krijgen een andere indeling. Kappen na de start van het broedseizoen? Het kan nog net.