Een Febo? Dat niet! Toch valt binnenstad van Harderwijk weer in de smaak: ‘Optimisme is terug’

Harderwijk was bijna wéér een fastfoodketen rijker. Febo had vergevorderde plannen om zich te vestigen in het voormalige pand van D-Reizen, aan de Wolleweverstraat. De deal is deze week echter afgeketst. ,,Febo was heel enthousiast over het pand’’, weet centrumadviseur Ben Kooyman. ,,Helaas bleek de fastfoodketen niet in staat een geschikte franchisenemer te vinden.’’