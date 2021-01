Een hockeystick naast je bed om inbrekers het huis uit te slaan, mag dat?

Plots zag Gert van Lunteren deze week midden in de nacht een inbreker in zijn slaapkamer. In een opwelling greep hij naar één van zijn twee hockeysticks in zijn slaapkamer en joeg hij het duistere figuur naar beneden. Terwijl de boef halverwege het wc-raampje was sloeg hij hem drie keer tussen z'n benen .

Recht in eigen hand

Of hij over de schreef ging, is volgens strafrechtadvocaat Anneke Foppen in Harderwijk niet zo eenvoudig te stellen. ,,Natuurlijk kunnen we invoelen dat je een inbreker een mep verkoopt als die in je woning is. Maar we kunnen niet het recht in eigen hand nemen. Daar hebben we de politie, het openbaar ministerie en uiteindelijk de rechter voor.’’