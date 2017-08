Een hondenstrand: beste stadsidee van Harderwijk?

Quote De ijsbaan is een ideale locatie. Tijdens een mooie zomermiddag is het hondenstrand snel het gesprek van de dag onder hondenbezitters die elkaar treffen aan de waterkant bij de ijsbaan Het liefst zouden de initiatiefnemers bij de ijsbaan hun hondenstrand willen hebben. Dertig meter breed, vijftien meter het water in. De honden vinden het water geweldig, nu het zomer is. Ze plonzen het Wolderwijd in als hun baas een balletje het water in gooit. ,,De ijsbaan is een ideale locatie, omdat de ijsbaan zelf al een hondenlosloopplek is. Maar het hondenstrand mag ook ergens anders, desnoods bij het industrieterrein Lorentz,’’ vinden de dames.

Regelmatig reizen Harderwijkse hondenbezitters nu met hun dieren naar Zeewolde, waar wel een hondenstrand is. Of ze gaan naar het Erkemederstrand verderop in Zeewolde, waar honden ook vrij mogen loslopen. ,,Elke week rij ik er met mijn hond Cooper minstens één keer naar Zeewolde,’’ zegt Margriet Hop. ,,Het zou toch mooi zijn als Harderwijk een eigen hondenstrand heeft.’’

Volledig scherm Tineke Mons en Rianne Kooijenga met Margriet Hop willen een hondenstrand in Harderwijk. © Ruben Schipper

Draagvlak

Volgens Tineke Mons zijn er in Harderwijk 3.000 honden: ,,Dus draagvlak genoeg. Harderwijk heeft dertig losloopplekken en een hondenbos in het Strokelbos, maar geen hondenstrand. Bij de Stadsweidenstrandjes loop ik wel eens met mijn hond Tyler, maar daar mogen geen honden in het water. We willen een hondenstrand dat toegankelijk is voor iedereen. Families met kinderen die op het zand spelen en honden die er tussendoor rennen. Vuilnisbakken langs de kant voor de hondenpoep, want het strand moet wel schoon blijven.’’

Quote Honden koelen moeilijk af als het warm is. Rianne Kooijenga

Verkoeling

Passanten die hun hond uitlaten komen meepraten. Ze zien het idee helemaal zitten. Rianne Kooijenga trekt haar herdershond Minkah weg bij een hond van een voorbijganger en geeft nog een paar argumenten voor een hondenstrand in Harderwijk: ,,Honden koelen moeilijk af als het warm is. Via hun tong en poten zweten ze wel, maar ze vinden het heerlijk als ze in het koele water kunnen springen. Zwemmen is goed voor hun spieren, een minuut zwemmen geeft dezelfde inspanning als 2 kilometer lopen. Op dit moment is de waterkant met de rotsblokken te hoog voor kleine hondjes, die durven het water niet in. Een hondenstrand zou de oplossing zijn.’’

Stemmen