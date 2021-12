Een jaar geleden viel de droom van darter Martijn Kleermaker uit Harderwijk in duigen, dit weekend wil hij revanche

Bedwelmde bestuurder ‘parkeert’ voertuig op zijkant in weide Harderwijk, man aangehou­den

De automobilist die aan het eind van de middag met zijn wagen op de zijkant in een paardenweide eindigde, is aangehouden. Het voertuig vloog op de Ceintuurbaan bij Harderwijk via de midden geleider de verkeerde weghelft op om uiteindelijk zijwaarts in het weiland terecht te komen.

12 december