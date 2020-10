Eén speler VVOG besmet met coronavirus, acht spelers van de selectie in thuisquarantaine

Aan het einde van de middag werd Schuurman gebeld door de speler die besmet was met het coronavirus. ,,Dan gaan er allerlei processen direct lopen”, merkte de trainer van de Harderwijker derdedivisionist. ,,De GGD was al ingeschakeld en die hebben een bron- en contactenonderzoek opgestart. De besmetting was al van de week ervoor blijkbaar en daardoor moest worden gekeken met welke andere spelers of begeleiding de betreffende speler in aanraking was geweest.”