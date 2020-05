Eerbetoon aan militairen in Harderwijk in nog te bouwen woonwijk Kranenburg

Zeewolde lijkt klaar voor bouw van Knarrenhof

13:58 Enthousiast lopen de toekomstige bewoners van Het Wolderhof over ‘hun’ grond. Het is een zonnige dag in mei en ze lopen over een bouwlocatie in de Molenbuurt van Zeewolde. Tussen het opgeschoten koolzaad herkennen ze de plek waar straks hun 23 huizen worden gebouwd. “Oh, en hier komt ons verenigingshuis! En dan moet dáár onze gemeenschappelijke tuin komen.”