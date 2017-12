Eerste Chanoekaviering in Harderwijk smaakt naar meer

Ondanks het regenachtige weer - dat ook het aansteken van de hoofdkaars door de burgemeester enigszins bemoeilijkte - was de belangstelling boven verwachting.

Burgemeester Van Schaik sprak als eregast over het Chanoekalicht als hoognodig symbool voor vrede, gerechtigheid en hoop. En benadrukte dat je 'in Harderwijk mag zijn wie je bent'. In de overvolle Oude Synagoge presenteerde de Harderwijker Anton Daniëls uniek historisch beeldmateriaal van joods Harderwijk vóór de Tweede Wereldoorlog.

Sjabbatviering

Volgens de aanwezige rabbijn Moshe Stiefels is het 'een belangrijke ontwikkeling' dat in Harderwijk een joodse gemeenschap weer publiekelijk bijeenkomt. ,,Dat is sinds voor de oorlog niet meer gebeurd. Nu is het afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. In september, bij de eerste Sjabbatviering in de synagoge sinds 74 jaar, bleken er meer joodse mensen in Harderwijk te zijn dan wij dachten. We zullen zien of er voldoende animo en financiële middelen zijn voor een actieve joodse gemeenschap met een eigen gebouw. Concrete plannen zijn er niet."

Doron Bouhnik, joodse inwoner van Harderwijk, lijkt het wel wat. ,,Harderwijk heeft een joodse geschiedenis, en ik vind het leuk als hier weer een joodse gemeenschap actief kan worden. Er is wel belangstelling, maar ik denk wel men erg druk is met andere dingen. En veel zijn er niet religieus."

Chanoeka begon dit jaar op 12 december en duurt tot 20 december. In deze periode wordt de herovering van de tempel in Jeruzalem gevierd, nadat deze in de tweede eeuw voor Christus drie jaar lang bezet was geweest door Grieken. Tijdens die bezetting waren joodse gebruiken verboden. Om de tempel opnieuw in te wijden diende de menora aangestoken te worden. Er was echter maar voor één dag olie. 'Wonder boven wonder' bleven de kaarsen acht dagen lang branden. Daarom wordt iedere avond een kaars van de menora aangestoken.