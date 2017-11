Eerste koopzondag in Harderwijk is een feit

Dat Van der Veere zich niet kan vinden in het fractiestandpunt van GB ten aanzien van de koopzondag, was al langer bekend. Begin 2015 kondigde hij zelfs al een draai aan. In deze krant liet hij optekenen dat indien er een voorstel tot invoering van de koopzondag zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad, hij voor zou stemmen. Zo ver is het echter nooit gekomen, want een paar dagen later werd hij teruggefloten door zijn partij.