Eerste michelinster voor chefkok uit Harderwijk

Buurt niet blij met appartemen­ten­ge­bouw in Harderwijk; maar waar dan?

16:16 Opnieuw is in Harderwijk discussie ontstaan over een bouwplan voor sociale huurwoningen. Omwonenden van de Marnixstraat vinden een bouwblok met zestien appartementen te groot. Maar waar is dan ruimte voor sociale woningbouw?