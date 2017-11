Eerste pop-upwoningen Harderwijk in de verhuur

Met het aanbieden van de huurwoningen test de corporatie of de behoefte aan tijdelijke woonruimte klopt met de verwachtingen. Er zijn twee woningtypen, 2-onder-1-kap, en vrijstaand. De woonoppervlakte per woning is circa 21 vierkante meter, bedoeld voor één of twee personen. De woningen liggen gespreid over het terrein en zijn ‘woonklaar’, meldt Uwoon in een persbericht. De huurprijs is 415,70 euro per maand (inclusief servicekosten, exclusief energiekosten). De energievoorziening is geheel elektrisch.