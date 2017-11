Eerste Poppy Day Harderwijk smaakt naar meer

Het smaakt naar meer, die 'mooie ingetogen en respectvolle, herdenking'. Sprak Ruud Slangen, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, afdeling West Veluwe/Flevoland na afloop 'moe maar voldaan'. "Er waren 25 mensen aanwezig. Veteranen, maar ook mensen die op berichten in de media waren afgekomen. We hadden een doedelzakspeler en een trompettist voor de Last Post. En wethouder Teeninga legde een krans. Een mooi begin. De komende jaren willen we graag dat het groeit. We gaan de scholen er bij betrekken en hopelijk ook de families van de gesneuvelde militairen. Hen aanschrijven is de volgende stap. Bij de herdenking in Nunspeet komen jaarlijks 200 mensen. Het zou mooi zijn als we dat ook in Harderwijk voor elkaar krijgen."