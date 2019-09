Eerste ‘sociale huurders’ in duur Waterfront Harderwijk

De eerste ‘sociale huurders’ van het Waterfront in Harderwijk nemen deze week hun intrek in de twintig energiezuinige sociale huurappartementen aan de rand van de woonwijk, nabij de N302.

Directeur Moniek van Balen van woningcorporatie Uwoon overhandigde ter ere van de oplevering van de twee gebouwen met elk tien appartementen de toegangssleutel aan een van de bewoners.

Wethouder Bert van Bijsteren zei bij die gelegenheid blij te zijn met dit project van sociale huurwoningen in het verder vrij prijzige Waterfront. ,,Het geeft aan hoe divers het Waterfront inmiddels is geworden, een toonaangevende en spraakmakende wijk. En we gaan verder, want ook voor de laatste te ontwikkelen fase in het Waterfront onderzoeken we op dit moment hoe we nog meer kleinere en betaalbare woningen kunnen realiseren.’’

De bedoeling is dat in de wooncomplexen aan de kant van de N302 appartementen komen met een koopprijs tot twee ton. De gemeenteraad heeft daar eerder op aangedrongen.

Meer en kleiner

Aanvankelijk was het idee om de al geplande gebouwen met extra etages te verhogen tot dertig meter. Maar de oplossing wordt nu gezocht in meer en dus kleinere appartementen per etage zodat de gebouwen minder hoog hoeven te worden.

Tijdens de feestelijke oplevering van de sociale huurappartementen konden genodigden een kijkje nemen in drie gelijkvloerse woningen op de begane grond en in een appartement op de eerste verdieping met uitzicht over het Waterfront.

Eerste aardgasloze woningen

De woningen zijn energiezuinig en de twee gebouwen hebben zonnepanelen. Het zijn de eerste aardgasloze appartementengebouwen van Uwoon, met een warmtepomp per appartement. De woningen zijn gerealiseer in samenwerking met Koopmans Bouwgroep - de bouwonderneming in het Waterfront.