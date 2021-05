Eerste walrussentrainer van Dolfinarium Harderwijk: ‘Ze horen niet in gevangenschap te leven’

Henk Merjenburgh mengt zich zelden in het publieke debat over het Harderwijkse zeezoogdierenpark, waar hij van 1975 tot en met 1982 werkte als walrussentrainer. Hij was de eerste walrussentrainer ter wereld. Vanuit Seaworld in Amerika kwamen medewerkers bij het Dolfinarium kijken en filmopnames maken van Henk met zijn walrussenshow. Nu het Dolfinarium in Harderwijk vorige week bekendmaakte dat de walrussen gaan verhuizen naar China, is Merjenburgh weer met de dieren bezig in zijn gedachten. Oude herinneringen komen boven, die hij wel wil delen. Hij vertelt zijn verhaal in zijn fotowinkel in Harderwijk, waar foto’s uit zijn Dolfinariumtijd aan de muren hangen.