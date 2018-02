Eerste waterexcursie op het Veluwemeer geeft meteen prijs: een zeearend

,,We denken dat deze zeearend is geboren in een nest in de Oostvaardersplassen,’’ zegt gids Hein Daams, terwijl de sloep van Veluvia met zijn elektrische motor fluisterzacht over het water glijdt. De zeearend dier vliegt heel hoog, maar er zitten ervaren vogelspotters in de groep. ,,Het is een mannetje,’’ weet Daams. ,,Afgelopen zomer heeft hij in het natuurgebied Harderbroek een nest gebouwd, maar er kwam geen vrouwtje op af. We hopen dat hij het dit jaar weer probeert.’’

Nieuwe eilandjes

,,Misschien op een van de nieuwe eilandjes in het Veluwemeer,’’ oppert Marcel Kwant. Hij is boswachter bij Natuurmonumenten en initiatiefnemer voor de nieuwe excursies op de Randmeren, die vanaf nu twee keer per maand gehouden worden. ,,Ter compensatie van de natuurverstoring bij de aanleg van het Waterfront in Harderwijk zijn verschillende natuurgebieden aangelegd. Onder meer de Mheenlanden in Hierden, een weilandengebied dat grenst aan het Veluwemeer. We gaan daar natuurgebied van maken en verwachten dat er dieren en planten in komen die hier niet meer voorkomen, bijvoorbeeld de rietorchis, ratelaar, dotterbloem en echte koekoeksbloem, maar ook de weidebeekjuffer en de watersnip. En misschien komt de zeearend broeden op een van de eilandjes in het Veluwemeer die onderdeel zijn van de natuurcompensatie Waterfront.’’

Nonnetje

De zeearend zweeft hoog in de lucht, constateren de deelnemers aan de excursie. Andere vogels die gespot worden zijn de smient, kuifeend, buizerd, aalscholver, blauwe gans, knobbelzwaan en in groten getale de meerkoet. IJspegels groeien omhoog langs de rietoevers, wat een prachtig beeld oplevert. Ze lijken op stalagmieten. Verrekijkers turen de oevers af naar ijsvogels en vooral naar het nonnetje, een wit vogeltje dat in Nederland overwintert, maar nog pas sinds kort op het Veluwemeer is gesignaleerd. Vandaag laat hij zich niet zien. Wellicht een volgende keer. Nu het zo koud is blijft het nonnetje nog wel een paar weken in Nederland.