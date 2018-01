Eeuwenoude gingko verliest tak in harderwijk

Bouwbedrijf Van Norel is bezig met de verbouwing van de oude snijkamer in de Hortustuin. Het Stadsmuseum toont hier straks het werk van kunstenaar Marius van Dokkum. Voorman Marien de Weerd wijst op de stalen balk die buiten klaar lag om naar binnen getild te worden. ,,We zaten net binnen met de koffie toen we een enorme klap hoorden. De tak is via de steiger gekanteld en hier neergekomen. Als we hier op dat moment hadden gestaan....''