Eimke (23) uit Putten benut gouden kans en verhandelt nu goudbaren

Hertje uit bos meegenomen naar achtertuin in Harderwijk, politie grijpt in: ,,Het Bam­bi-ef­fect”

4 augustus De politie in Harderwijk keek vanmiddag wel even vreemd op toen de dierenambulance belde: iemand had een edelhertje uit het bos meegenomen en in eigen tuin ondergebracht. Het dier werd na de melding meteen in beslag genomen. Dat mensen dieren uit de natuur meenemen komt vaker voor. ,,Het Bambi-effect.”