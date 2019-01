Einde aan de ijspret in Harderwijk

Waar de ijsmachines in het begin moeite hadden met de regen en de weinig koude nachten is de ijsvloer nu weer in stukken aan de kant geschoven. De ombouw is uit elkaar gehaald en de vlonders worden weer ingepakt, evenals de apparatuur. de blokhutten en het paviljoen waar vele mensen genoten van het uitzicht en een drankje.

Sandra Geerlings en Jaap Umans sr zijn twee van die vele vrijwilligers bij Harderwijk op IJs. Sandra kreeg zaterdagavond de gouden schuiver opgespeld als dank voor haar jarenlange betrokkenheid, zowel in het bestuur als in de sponsorcommissie. De zilveren schuiver was voor Jaap Umans sr die zeer vaak in de bekende blauwe jas op en rond het ijs te vinden was. De schuivers staan symbool voor de waardering die eigenlijk alle vrijwilligers verdienen.