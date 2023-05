Einde van azc Harderwijk in zicht? Vanaf 2026 volop woningbouw op kazerneterrein Kranenburg

Met poll Maximaal 30 kilometer per uur in bebouwde kom van Ermelo? In 2030 moet het zover zijn

Ermelo speelt met het idee om in de hele gemeente de snelheid te verlagen. Vanaf 2026 zou buiten de bebouwde kom maximaal 60 kilometer per uur gereden mogen worden. Vier jaar later is ook de bebouwde kom aan de beurt. Op alle wegen zou dan een maximum snelheid van 30 kilometer per uur moeten gelden.