Eindelijk - gebukt- door de overkluisde beek onder Harderwijk

De wandelaars in de Vijhestraat hebben het zich natuurlijk niet gerealiseerd, maar op zo’n 2 meter onder hen zat Wispelwey zich enthousiast en een tikje gespannen te verkneukelen over zo veel geluk. ,,In veel steden zijn geruchten over tunnels en gangen onder de grond. Nu kan ik er in en kan ik het in kaart brengen en informatie verzamelen.’’