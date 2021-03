Eindelijk weer wandelen langs het Wolderwijd in Harderwijk? Nog twee maanden geduld

Tattoo Pijkie in Harderwijk weer open for business: ‘Ik kon niet wachten’

9:59 Na bijna drie maanden gedwongen coronasluiting, is Tattoo Pijkie in Harderwijk eindelijk weer open for business. De opluchting is groot bij eigenaar Stefan van Pijkeren. ,,Het voelt goed om weer bezig te zijn. Het is alleen wel te hopen dat we ook open mogen blijven.’’