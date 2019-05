Eis: Cel voor parkinsonpatiënt (77) uit Harderwijk met moordplannen voor liefdesrivaal

Breekbaar schuifelde vanmorgen Jacques W. de rechtszaal binnen. Als hij hevig bevend het woord voert, is hij telkens emotioneel. Hij vertelde de rechters in Zutphen over de aankoop van een pistool op 31 januari, de dag dat hij wordt aangehouden. Een arrestatieteam greep hardhandig in op een parkeerplaats bij een hotel in de omgeving van Amersfoort. W. heeft op dat moment net voor 1100 euro een pistool aangeschaft, geregeld door zijn broer.

Doodslag met fles

W. wist niet wist dat de verkoper een politieman was. Het was zijn broer die zich zorgen maakte over de plannen van W. en eerder naar de politie stapte. Hij achtte de verdachte zeker in staat tot moord gezien een veroordeling van vele jaren terug. W. kreeg toen 4,5 jaar cel voor doodslag nadat hij zijn vrouw met een fles had doodgeslagen. Een ongeluk, volgens zijn raadsman, maar de broer noemde het tegenover de politie een moord. W. is er ingeluisd door zijn broer, zei de verdachte. Hij heeft de partner van zijn ex-vrouw al zeven jaar niet gezien. Hij weet niet eens of die man haar heeft of kaal is. ,,Ik heb een leuk ingericht appartement en een nieuwe auto. Ik heb alles. Waarom zou ik na 7 jaar wraak willen nemen?’'

Stroomstootwapen

Uit heimelijk opgenomen geluidsopnames van de broer blijkt dat W. herhaaldelijk vraagt waar het wapen blijft. Hij heeft een alternatief plan klaar: met een stroomstootwapen wil hij de partner van zijn ex verlammen om hem daarna de keel door te snijden. Liever schiet hij hem neer, waar zijn ex-vrouw bij is. Zodat ze er de rest van haar leven last van heeft.

Op de computer van W. staat een brief getiteld ‘afscheid van het leven’ met uitleg. Eerst zou hij met de partner van zijn ex afrekenen, daarna zou hij zichzelf van het leven beroven. W. zat naast de celstraf voor doodslag ook jarenlange straffen voor drugsfeiten uit. De officier van justitie is ervan overtuigd dat met het ingrijpen door de politie de dood van een onschuldige burger voorkomen is. ,,De samenleving moet maximaal tegen deze verdachte beschermd worden’', stelde ze. Advocaat Jos Rijser bepleitte vrijspraak. Zijn cliënt is uitgelokt door diens broer en door de politie. W. twijfelde over de aankoop maar werd door zijn broer overtuigd deze door te laten gaan. Bovendien is W. fysiek niet eens in staat tot het plegen van een moord, aldus Rijser.