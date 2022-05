Elektrische auto's bewijzen in Harderwijk het tegendeel van vooroordelen: ‘Dit is geen rijden, maar vliegen’

Lopers van atletiek­ver­e­ni­ging Athlos uit Harderwijk doven bosbrand met dozen vol zand

De training was bijna afgelopen toen de startersgroep van atletiekvereniging Athlos opnieuw in de benen moest na het spotten van donkere rookwolken in het naastgelegen Harderwijkse bos. ,,We hebben direct hesjes aangetrokken en dozen met zand gevuld om de brand te doven.”

6 mei