Elvis en Maarten uit Harderwijk wonnen van UWV met ‘historische uitspraak’ over asielzoekers (maar wat nu?)

Kan Achraf uit Harderwijk eindelijk aan het werk? ‘Mocht dit weer mislukken, span ik alsnog rechtszaak aan’

Achraf Benali (25) uit Harderwijk hoopt in januari eindelijk aan het werk te kunnen. De asielzoeker uit Tunesië die in het azc woont, kan aan de slag bij eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Het ontbreekt hem echter aan een burgerservicenummer (bsn). Hij hoopt die nu door een deze maand in het leven geroepen spoedprocedure alsnog te krijgen.