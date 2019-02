En nu nog de intercitystop in Harderwijk

Ze lijken toch te komen: de NS willen met ingang van eind dit jaar in de spits extra treinen inzetten richting Amersfoort. De verwachte tijdwinst voor de ruim 600 reizigers die er gebruik van maken loopt op tot tien minuten. De hoop blijft daarmee ook gevestigd op een intercitystop in Harderwijk.

De NS willen tussen Harderwijk en Amersfoort de dienstverlening verbeteren. Dat moet gebeuren door in totaal dagelijks acht extra treinen te laten rijden tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort. Hierdoor zijn er meer (rechtstreekse) reismogelijkheden en wordt de capaciteit vergroot. Dat blijkt uit de adviesaanvraag die dinsdag is gepubliceerd door de NS.

De treinen volgen de reisrichting van de meeste reizigers. Dat wil zeggen: viermaal in de ochtendspits richting Amersfoort en hetzelfde aantal keren in de avondspits richting Harderwijk. In Amersfoort sluiten de extra treinen aan op de intercity’s naar Utrecht Centraal en Schiphol. Voor de reizigers uit Harderwijk en Nijkerk die tijdens de spits in de trein zitten zijn er straks per uur vier, in plaats van nu twee, mogelijkheden naar Amersfoort.

Capaciteit

Door de beperkte capaciteit op het spoortraject, is het volgens de NS alleen mogelijk om de extra treinen in de zogeheten spitsrichting te rijden en enkel te laten stoppen op de stations Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort. Op bijvoorbeeld de stations Nunspeet, Ermelo en Putten stoppen dus geen extra treinen.

Op deze morgen vertrekken er nog ‘slechts’ twee treinen per uur vanuit Harderwijk richting Amersfoort. De twee mannen op het koude perron in Harderwijk zuchten even diep op de vraag naar hun reactie op het nieuws van de extra sprinters tussen Amersfoort en Harderwijk. Er wordt al jaren verbetering beloofd, zegt de een. Maar voorlopig moeten ze het regelmatig doen met overvolle en oude treinstellen, merkt de ander op. ,,En die vallen dan ook nog ‘s uit’', zegt de eerste.

Ze zitten, los van elkaar, vrijwel dagelijks in de trein naar Amersfoort en Utrecht. Het is een beter alternatief dan de auto, maar blij worden ze er niet van. ,,Als ik te laat op m’n werk kom, wordt ik er op afgerekend.” Met de aankondiging van meer sprinters kunnen ze ook nog niet echt blij zijn. Eerst maar eens zien of het echt gaat gebeuren. Maar vooral of het dan elke dag lukt. ,,Ik ben bang dat die extra treinen als eerste weer uit gaan vallen als er ergens vertraging is.”

Spreiding

Toch is er ook positiever geluid. De vrouw en dochter van Peter Mannie reizen bijvoorbeeld veel tussen Harderwijk en Amsterdam. ,,De verwachte reis- en wachttijdverkorting is goed nieuws en er is een betere reizigersspreiding”, zegt hij. ,,Harderwijk wil graag een intercity stad worden. Dit is een prachtige eerste aanzet.”

Daar sluit burgemeester Harm -Jan van Schaik van de gemeente Harderwijk zich bij aan. Hij is blij met de uitbreiding van het aantal sprinters: ,,De huidige situatie kan ook echt niet meer. Dat dit per december 2019 kan worden gerealiseerd is dan ook essentieel”, vindt hij. ,,Wij zijn van mening dat het huidige aantal reizigers vraagt om meer treintoestellen en een hogere frequentie op de korte termijn. Het streven naar de intercitystatus van Harderwijk blijft het eindplaatje. Het station is er klaar voor.”

Sprinters

De reden dat er, ondanks de beperkte capaciteit, extra treinen kunnen rijden tussen Amersfoort en Harderwijk heeft te maken met het nieuwe type sprinters die de vervoerder wil inzetten. Door dat snellere materieel doet de gebruikelijke sprinter Zwolle – Utrecht Centraal er ook twee tot drie minuten sneller over.

NS gaan de verbeteringen voorstellen bij de reizigersorganisaties en regionale overheden voor de dienstregeling 2020, die per 15 december van dit jaar ingaat. Na advies maakt de vervoerder in april een besluit rond de definitieve capaciteit voor de dienstregeling.