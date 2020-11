En nu op zoek naar twee miljoen euro in Harderwijk

Vooruitlopend op de discussie in de komende maanden over waar gesneden moet worden in de uitgaven, is in elk geval zeker gesteld dat de woonlasten in 2021 niet meer dan trendmatig - 1,8 procent - stijgen, zoals in 2018 is beloofd door coalitiepartijen Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA.