En toen waren de stenen op in Harderwijk

videoDe stratenmakers in de Harderwijkse binnenstad zijn er mee gestopt, terwijl het werk nog niet klaar is in de Vijhestraat. Maar ze kunnen niet anders; ze hebben geen stenen meer om het werk af te maken.

Op aandringen van ondernemers en vragen vanuit de gemeenteraad was enkele weken geleden - eindelijk - begonnen met het herstraten en opnieuw inrichten van de Bruggestraat en de Vijhestraat. Ook de Schoolsteeg en de Heeraalztsstraat zouden onder handen worden genomen om de kwaliteit van de binnenstad op te schroeven.

Kleur en hardheid

Honderden straatklinkers waren besteld bij Van der Sanden in Tolkamer, waar bakstenen aan de lopende band worden gebakken in grote ovens, in de gewenste kleur en hardheid.

De afgelopen weken werkten de stratenmakers hard door om de overlast voor verkeer en wandelaars zo kort mogelijk te laten duren.

Niet leveren

Het werk is nu gestopt, maar het is nog niet klaar, zegt gemeentelijk projectleider Erik Hamelink. Hij baalt er flink van, maar er zijn geen stenen meer. ,,De fabrikant kan op dit moment niet leveren.’’

De Bruggestraat is afgerond en in de Vijhestraat waren de stratenmakers inmiddels het Kerkplein genaderd toen ze de boel weer in konden pakken. Met de laatste stenen is de straat ter hoogte van de pannenwinkel weer dichtgeklinkerd. De overgang is duidelijk te zien, maar er zijn geen beperkingen voor het verkeer.

De bedoeling was het werk af te ronden voordat het echt koud zou worden. Er waren genoeg stenen besteld, zegt Hamelink. Daar ligt het niet aan. In een video legt hij uit wat er aan de hand is.

Innovatieve oven

Het heeft te maken met de oven van de stenenfabriek in Tongeren, zegt hij. Klopt, zegt een medewerker daar aan de telefoon. De oude oven is afgebroken en is vervangen door een nieuwe innovatieve en duurzame oven.

Maar het inregelen daarvan verloopt minder soepel dan gedacht. Dat betekent dat er tijdelijk geen of in elk geval minder stenen kunnen worden gebakken. En er is geen voorraad meer.

Nog even geduld

In Harderwijk betekent het dat de bewoners van de binnenstad en anderen die gebruik maken van de Schoolsteeg en de Heeraalztstraat nog even genoegen moeten nemen met de oude en hier en daar ongelijke bestrating.

Hamelink verwacht dat de stenen weer binnen komen in week 47. In de tweede helft van november kan het werk worden hervat. De gemeente is van zins de eventuele extra kosten neer te leggen bij de stenenfabrikant.

