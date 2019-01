Energie besparen met VvE in Ermelo, Putten en Hardewijk

Gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten organiseren samen met Veluwe Duurzaam en het VvE (Vereniging van Eigenaren) Energieloket Gelderland een informatiebijeenkomst over energie besparen voor mensen die eigenaar zijn van een appartement en lid zijn van een Vereniging van Eigenaren.

Rekening

Tijdens de bijeenkomst in Bouw & Infra Park aan de Ceintuurbaan 2 in Harderwijk wordt stilgestaan bij een aantal onderwerpen, zoals de mogelijkheden om energie te besparen of samen grootschalig energie op te wekken en de gevolgen voor de energierekening.

Ook wordt gesproken over mogelijkheden voor financiering voor de VvE en over manieren om te zorgen dat alle bewoners van het gebouw mee doen.

Nul

In deelsessies gaat het verder onder andere over duurzaam onderhoud en zonnepanelen. Daarnaast is er aandacht voor VvE’s die naar ‘nul op de meter’ willen gaan. Dat betekent dat de energierekening gemiddeld nul is omdat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

Het VvE Energieloket kan samen met de eigenaren kijken of het gebouw daarvoor geschikt is. Voor appartementengebouw die voor 1990 zijn gebouwd en uit tien of meer woningen bestaan biedt de provincie Gelderland extra ondersteuning om naar ‘nul op de meter’ te gaan.

Leningen

Het VvE Energieloket Gelderland is een initiatief van de provincie en komt voort uit het Gelders Energieakkoord. Het loket heeft actuele informatie over beschikbare subsidies en leningen en over mogelijkheden om te verduurzamen. Het loket organiseert bijeenkomsten in de hele provincie.

De Vereniging van Eigenaren van complex Suisse in Apeldoorn bijvoorbeeld liet afgelopen zomer zonnepanelen plaatsen om stroom te wekken voor gezamenlijk gebruik. Voor de investering van 23.000 euro had de vereniging gespaard. De zonnepanelen leveren de stroom voor onder meer de verlichting in de collectieve ruimtes, de liften en voor een hek dat elektrisch open en dicht gaat. De verbruikskosten zijn nu 3000 euro per jaar lager.

Aanmelden voor de bijeenkomst in Harderwijk op woensdag 13 februari (19.00 tot 21.00 uur) kan via www.veluweduurzaam.nl/vves/aanmelden.