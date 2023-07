Energienota onbetaalbaar? Hans (74) schiet te hulp: ‘Ze denken soms dat ik een deurwaarder ben’

Mijn energierekeningDe energiecrisis is enigszins tot bedaren gekomen. Desondanks zijn de energieprijzen nog historisch hoog. Wat hebben we met z’n allen van deze crisis geleerd en wat doen we sindsdien anders? Hans Kuijken (74) uit Harderwijk heeft zelf energiezuinig huis, maar ziet om zich heen veel (energie)armoede. Dus schiet hij te hulp.