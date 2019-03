Erna filmt wolvin GW998f drie keer met haar wildcamera op de Veluwe: ‘Zou ze drachtig zijn?’

De Harderwijkse noemt zichzelf een ‘kritisch volger’ van de ontwikkelingen op de Veluwe, maar bovenal een natuurliefhebber. Op vier verschillende plekken op de Veluwe heeft ze wildcamera's opgehangen, met name om dassenburchten en vossenholen in de gaten te houden. ,,De eerste keer dat ik de wolf in beeld kreeg, in augustus vorig jaar, wist ik zelf niet of het een wolf was of een herdershond die 's avonds laat werd uitgelaten. Maar ik zag verder geen baas in beeld. Via Facebook heb ik een wolvenkenner gevraagd eens naar de beelden te kijken, en volgens hem was het een wolf.’’