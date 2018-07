Explosieve stijging woningverkopen op de Noordwest-Veluwe

Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die donderdag naar buiten zijn gebracht.

Opvallend is dat het aantal verkochte woningen het afgelopen kwartaal weer flink is gestegen in deze regio. In totaal vonden 342 huizen een nieuwe eigenaar. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Vorig jaar werden tussen maart en juni in totaal 364 woningen verkocht.

Seniorenwoningen

Begin dit jaar was er juist sprake van een flinke dip. Het aantal verkopen daalde toen met 29 procent. Volgens makelaars in dit gebied was dat het gevolg van een tekort aan seniorenwoningen. Daardoor stokt de doorstroom op de woningmarkt, omdat ouderen noodgedwongen blijven zitten in hun huidige onderkomen. Als zij deze groep verhuist, wordt hun plek ingenomen door gezinnen met kinderen. De woning die zij achterlaten, komt vervolgens weer beschikbaar voor starters.

Dat het aantal woningverkopen het afgelopen kwartaal weer is gestegen, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat nieuwe deelgebieden in woonwijken Waterfront en Drielanden in Harderwijk in de verkoop zijn gegaan.

