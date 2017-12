Extra bedden voor daklozen in Harderwijk

In verband met het koude weer kunnen dit weekend meer dak- en thuislozen terecht in de nachtopvang in Harderwijk. Er worden vijf bedden bij geplaatst. Ook de dagopvang past de openingstijden aan.

Vanmorgen mochten de daklozen al wat langer binnen blijven nadat zij de nacht hadden doorgebracht in de opvang aan de Thorbeckelaan. Normaal hadden ze voor negen uur naar buiten gemoeten, zegt Lida Postumus van Iriszorg in Harderwijk, maar juist op dat moment was het ijzig koud in de natte sneeuw.

In de winterregeling, die eigenlijk pas vanmiddag ingaat, mogen de slapers tot tien uur binnen blijven. Daarna kunnen ze terecht in de dagopvang die ook langer open is in verband met de kou. Vanaf half zes is de nachtopvang weer open, een uur eerder dan normaal.