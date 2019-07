Extra uren zwemles in Harderwijk om wachttijd terug te dringen

In de Sypel wordt wekelijks zwemles gegeven aan 47 groepen, met gemiddeld tien kinderen. Maar er worden al langere tijd zoveel kinderen aangemeld dat de wachtlijst fors was opgelopen.

Half jaar

Recreatief

De gemeente gaat dat nu te lijf door twee extra groepen op woensdag te starten, met elk twintig kinderen. Dat gaat in per 1 september. Daar komt extra formatie voor. De zwemlessen gaan ten koste van een deel van de uren van het vrij recreatief zwemmen.

Exploitatie

In de planning voor het nieuwe zwembad wordt gestuurd op een wachttijd van maximaal drie maanden. Die wachttijd is overigens ook nodig, stelt de gemeente, voor het efficiënt indelen van de groepen. Volle groepen zijn noodzakelijk voor de exploitatie.

Volgens de politieke partijen in Harderwijk zouden veel ouders hun kinderen op zwemles doen in buurgemeenten. Maar volgens gemeente Harderwijk zijn er ook in Ermelo en Putten lange wachttijden voor woensdagen en zaterdagen. De wachttijden in De Brake in Nunspeet zouden wel relatief kort zijn.