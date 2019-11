Extraatjes in begroting Harderwijk voor scholen, botters, bestrating en verhuishulp

Brandweer Harderwijk spuit kat uit de boom die daar al vier dagen zat

10:48 De brandweer in Harderwijk is afgelopen weekend uitgerukt om een kat te bevrijden die in een boom was geklommen en al vier dagen niet in staat bleek er zelfstandig weer uit te komen. Het diertje is (uiteindelijke zelfs letterlijk) opgevangen en nagekeken door medewerkers van de dierenambulance.