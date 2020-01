Familie in shock na zolderbrand in Harderwijk

Met hun naam willen ze liever niet in de krant en ze zijn nog te bevangen van alle emoties om de verslaggever van de Stentor uitgebreid te woord te staan. ,,Het was voor ons allemaal een heftige nacht’’, zegt een dochter. ,,Vooral voor mijn moeder, die is nog helemaal in shock.’’

Toeters en bellen

De brand ontstond rond half elf woensdagavond op de zolder van het huis, vlakbij winkelcentrum Stadsdennen. Omdat het vuur snel om zich heen sloeg, en er op het moment van de melding nog mensen in huis waren, rukte de brandweer met alle toeters en bellen uit. Inclusief hoogwerker. Eenmaal ter plaatse bleek de zeskoppige familie zelf het pand al te hebben verlaten.

Daarna lukte het de brandweer om het vuur snel te doven, waarmee meteen werd voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden naar de naastgelegen woning

Uitgebrand

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is vooralsnog een raadsel. ,,Echt geen flauw idee. Opeens was er rook en vuur.’’’’, zegt de pater familias, die de ochtend erna nog even de schade aanschouwt. Die is groot: de zolderverdieping is zo goed als uitgebrand en de rest van het huis is voorlopig onbewoonbaar door water-, roet- en rookschade.

,,Niemand is gewond geraakt, dat is het belangrijkste’’, zegt de dochter. ,,Maar een goed begin van het jaar is het natuurlijk niet. Aan de andere kant: er komen nog 364 dagen om het goed te maken.’’