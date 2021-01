Fanclub Dolfinarium schrikt van mogelijk vertrek ‘iconische’ walrussen: ‘Uniek in Nederland’

Dolfinari­um in Harderwijk raakt zijn vier bekende walrussen mogelijk kwijt aan België en China

9 januari Het Dolfinarium in Harderwijk overweegt afscheid te nemen van zijn beroemde walrussen, die al sinds 1974 in het dierenpark leven. Hun verblijf moet het nieuwe onderkomen worden van de stellerzeeleeuwen, die volgens de overheid nu in een te klein bassin zitten. Er vinden momenteel gesprekken plaats met dierenparken in België en China over de overname van de vier walrussen.