Fastfoodfans teleurgesteld na vernietiging vergunning restaurants in Harderwijk

Teleurstelling bij fastfoodfans en bewoners nu de plannen voor het leisurepark Boekhorst in Harderwijk bij de rechter zijn gestrand. De gemeente wacht af. De initiatiefnemers overwegen in hoger beroep te gaan.

Op social media wordt veelvuldig gereageerd met 'jammer', na het bericht in de Stentor dat de vergunning voor de aanleg van het Veluwe Transferium Boekhorst door de Rechtbank Gelderland is vernietigd. Dat blijkt vooral te gaan over de vestiging van fastfoodketens KFC en BurgerKing, die nu op losse schroeven staat. 'Nou moet ik nog steeds naar Lelystad', merkt iemand op.

De fastfoodzaken maken deel uit van het plan voor het Veluwe Transferium Boekhorst, op het rommelige terrein ingeklemd tussen de A28 en de Ceintuurbaan. Verder komen daar een tankstation (met laadpunten) en een familierestaurant, maar ook een klimbos (opgezet door SOS Events) met ziplines en tokkelbaan, een 'pedal-plaza', fietsgerelateerde detailhandel, boomhutten en een picknickplek, een informatiecentrum over de Veluwe en een camperplaats.

Oude stallen

In het gebied staat nu nog een handvol woningen met oude stallen. Onder anderen stadsjutter Jan Besselsen woont er, maar hij verhuist naar de Zandlaan. Het parkeertransferium met fietsenstalling en de uitkijktoren van Van der Valk blijven.

De ontwikkelaars werken al zeker vijf jaar aan hun plan, in nauw overleg met de gemeente. Alles leek eindelijk rond te komen. Maar volgens de rechter is niet duidelijk genoeg berekend hoeveel extra auto's vanuit de omgeving naar het leisurepark komen. Verder was er nog steeds geen overeenstemming over het vertrek van een van de bewoners, waardoor niet zeker is of het plan uitvoerbaar is. De gesprekken daarover worden weer opgepakt.

Volledig scherm Een paar van de huisjes aan de Boekhorstlaan werden bijna een eeuw geleden gebouwd in het toen nog lege weidegebied. © Teake Dijkstra

Steun

De initiatiefnemers zeggen zich gesteund te voelen 'door het feit dat zo veel mensen het jammer vinden wanneer onze ontwikkeling er niet zou komen', aldus een reactie per mail. Het is nog niet zeker wat hun volgende stap is. 'Voor de hand ligt, dat wij tegen deze uitspraak in hoger beroep zullen gaan.'

Als het maar wel doorgaat, hoopt Hennie Scholtens-Hop (89). Zij woont al haar hele leven in een van de twee huisjes die haar vader destijds bouwde in het toen nog lege weidegebied om er een veebedrijf te beginnen. Dochter Metti woont naast haar. In overleg met de ontwikkelaars verhuizen ze samen naar een 'prachtig appartement' in Harderwijk. Andere bewoners zijn al vertrokken. ,,Wij staan ontzettend achter dit plan'', zegt dochter Metti. Ze is 'zeer teleurgesteld' door de rechterlijke uitspraak. ,,We zien er echt naar uit dat we weg kunnen.'' Waarom moeten anderen dit nou tegenhouden, vraagt ze zich af.

Overlast

Die anderen zijn bewoners van de nabijgelegen Fazantlaan en Eekhoorlaan. Zij zijn bang voor meer verkeer, geluid en fijnstof en ze zijn blij dat de rechter de berekening van het aantal auto's dat via de Ceintuurbaan naar het nieuwe park zal rijden heeft afgewezen. ,,We zijn niet tegen de plannen op zich", benadrukt Roel Raadsen, ,,maar het leidt wel tot nog meer verkeer en tot meer geluid. Dit is een goede aanleiding voor de gemeente om daar nu eens iets aan te doen.''

De gemeente is al langere tijd bezig om het Rijk zover te krijgen dat er goede geluidsschermen langs de A28 komen, reageert wethouder Jeroen de Jong. ,,En daar gaan we mee door. Maar wat mij betreft staat dat los van de plannen voor de Boekhorstlaan.''

De gemeente is juist blij met de plannen voor het leisurepark. De Jong is vooral positief vanwege de vrijetijdsmogelijkheden en de versterking van de entree van Harderwijk aan deze kant van de stad.

Uitstel

In afwachting van de uitspraak van de rechter waren beslissingen over verdere vergunningen de afgelopen maanden uitgesteld. Nu is het afwachten wat de ontwikkelaars gaan doen. De gemeente zelf gaat niet in hoger beroep.

