Fatale brand in 1998 wordt in Harderwijk nooit vergeten: ‘Ik ben een ander mens geworden’



Los van een paar brandjes rond de jaarwisseling begint het jaar 1998 in Harderwijk rustig voor de brandweer. Ze zijn daar vooral druk met de inrichting van de expositie in het Veluws Museum over honderd jaar vrijwillige brandweer Harderwijk. Binnen zijn roodgele vlammen op de muur geverfd. Dan, in de nacht van 26 op 27 januari, nu 25 jaar geleden, breekt een fatale brand uit.