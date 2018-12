Fietsen staan te lang in stalling Ermelo

Volgens de gemeenteworden dagelijks fietsen fout geparkeerd in de omgeving van het station. ,,Hier hebben vooral ouderen, gehandicapten en hulpdiensten last van’’, stelt de gemeente in een persbericht. ,,Om problemen te voorkomen, controleren we de fietsenstalling regelmatig. We verwijderen de (brom)fietsen die buiten de stalling of te lang geparkeerd staan.’’