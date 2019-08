Fietsenrovers aan het werk in Harderwijk

Mogelijk is een georganiseerde groep fietsendieven actief in Harderwijk. Woensdag werden tenminste vijf fietsen gestolen. Twee weken geleden werden op één dag acht fietsen weggehaald.

Op twitter waarschuwt Renee van Leeuwen voor een ‘roversbende’, nadat haar fiets, een maand oud, was gestolen. Volgens haar waren voor zover bekend al zes fietsen ‘gejat’ op diezelfde dag.

Lees ook Celstraffen geëist tegen Poolse fietsendieven in Harderwijk Lees meer

De politie bevestigt dat in totaal vijf keer aangifte is gedaan van de diefstal van een fiets op woensdag, plus aangifte van een mislukte poging. Het slot van de fiets was opengemaakt, maar het rijwiel was niet meegenomen.

Opvallend

,,Het is natuurlijk opvallend dat er zoveel fietsen op een dag worden gestolen in Harderwijk, en dat kan wijzen op een georganiseerde groep’’, stelt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,Of dat zo is kunnen we nog niet vaststellen. We doen uiteraard onderzoek naar deze diefstallen.’’

Eerder deze maand, op 2 augustus, was er een vergelijkbare dag, aldus de woordvoerder. Toen kwamen acht aangiften binnen. ,,Op andere dagen in juli en augustus zijn er niet van die pieken.’’

Lokfiets

In 2017 moest een bende fietsendieven voor de rechter verschijnen. Agenten kwamen de bende op het spoor nadat twee van hen begin juni 2016 in Harderwijk een lokfiets met gps-signaal stalen. Het duo werd gevolgd tot in Bunschoten.

Volgens het Openbaar Ministerie bevonden zich in en rond hun bungalow in Bunschoten 58 overwegend elektrische, gestolen fietsen met een gezamenlijke waarde van 48.000 euro. De fietsen stonden klaar voor transport en waren voorzien van valse framenummers.

Drie Poolse fietsenhelers kregen celstraffen van drie tot vijf maanden.

De politie Oost-Nederland hoopt nu dat er mensen zijn die gisteren iets opvallends hebben gezien. Die dag werden fietsen gestolen aan de Selhorstweg, aan de Schoenmakerstraat, de Touwbaan en de Vuldersbrink.

Camerabeelden

Getuigen kunnen bellen via 0900-8844. Klok wijst ook op het belang van camerabeelden. ,,We zijn zelf al op zoek geweest naar beelden.’’

De politie doet een beroep op de inwoners van Harderwijk (en elders) om hun camera te registreren via Camera in Beeld (politie.nl/cib). ,,We kunnen dan snel zien waar de camera’s hangen’’, aldus Klok, ,,en wellicht zo de daders opsporen.’’