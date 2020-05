Fietstocht voert langs meer dan twintig oorlogsherinneringen op de Noordwest-Veluwe

De bevrijding van de Noordwest-Veluwe had dit voorjaar groots gevierd moeten worden. In de gehele regio waren in deze periode evenementen gepland. De coronacrisis gooide roet in het eten: het complete programma is geschrapt. Zelfs de traditionele kranslegging tijdens Dodenherdenking ontsnapte niet aan de coronamaatregelen en moest noodgedwongen in een ander jasje worden gestoken.