File op A28 tussen Elspeet en Harderwijk gaat nog wel even duren: rijbaan dicht vanwege spoedreparatie na ongeval

Ter hoogte van Harderwijk kwam een auto met aanhanger om onduidelijke redenen in de vangrail terecht. Of bij het ongeval iemand gewond is geraakt is nog onduidelijk. Hoewel het voertuig inmiddels is afgesleept, is de rijstrook nog niet vrijgegeven. Rijkswaterstaat laat weten dat dit is in verband met een spoedreparatie aan de vangrail in de middenberm. Dit duurt naar verwachting tot 19:30 uur.