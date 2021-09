File van een halfuur op A28 tussen Elspeet en Harderwijk: rijbaan dicht vanwege ongeval

Stormloop op sociale huurappar­te­men­ten in Harderwijk: 1300 inschrij­vin­gen voor slechts 16 woningen

16 augustus Of er behoefte is aan sociale huurwoningen in Harderwijk? Dat blijkt wel. In twee weken tijd zijn er meer dan duizend inschrijvingen voor zes een- en tweepersoonsappartementen aan de Marnixstraat. De gelukkigen moeten dan nog wel wachten tot de oplevering die medio 2022 volgt.