Flinke klap tussen auto’s bij Harderwijk leidt tot gewonde

Wie is Stone, de straatar­tiest die de binnenstad van Harderwijk onderkalkt?

6:30 Ze verschijnt in talrijke variaties op muren, deuren en elektriciteitskastjes in de Harderwijkse binnenstad: de handtekening van graffitischrijver Stone. Maar wie is deze straatartiest? Dat wil de politie ook weten, die de capriolen van deze ‘kunstenaar’ spuugzat is en een onderzoek is gestart.