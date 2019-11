Verwarren­de cijfers over geluid A28 bij Harderwijk verstoren aanpak verkeersla­waai

21 november Of en wanneer de geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk worden verbeterd, is nog steeds onzeker. Juist nu de gemeente een bepaalde aanpak voor ogen heeft, is onduidelijkheid ontstaan over het geluid. Het RIVM hoort namelijk 3 à 4 decibel méér dan Rijkswaterstaat oorspronkelijk berekend heeft. Omwonenden voelen zich gesteund door de nieuwe cijfers.