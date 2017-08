Fonteinkruid in Randmeren slinkt

De jaarlijkse maaibeurt van de Veluwse Randmeren leverde is dit jaar minder fonteinkruid op dan in voorgaande jaren. Initiatiefnemer Gastvrije Randmeren vindt dat een goed teken.

Over een paar jaar is het maaien misschien niet meer nodig. De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door Coöperatie Gastvrije Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. De coöperatie beheert de recreatie-eilanden en laat jaarlijks forse oppervlakken maaien. De kosten worden betaald door de gemeenten langs de Randmeren.

Natuur helpt

,,Het ziet ernaar uit dat op het Veluwemeer de natuur ons een handje helpt", zegt Eline van der Beek van Gastvrije Randmeren. ,,Uit de laatste karteringen van Rijkswaterstaat blijkt namelijk dat bodembedekkers zoals kranswieren de fonteinkruiden steeds meer verstikken en verdringen. Op een aantal plekken hebben we dit jaar voor het eerst niet meer gemaaid, bijvoorbeeld bij eiland De Kluut en bij de snelvaartbaan bij Harderwijk.''

Zeilschool

Bestuurslid Kees Kooijman van Gastvrije Randmeren, tevens eigenaar van zeilschool De Randmeren aan het Veluwemeer: ,,We zijn er nog lang niet, maar het begint erop de lijken dat we met de combinatie van diep water, tactisch maaien en de effecten van kranswierbedekking geleidelijk de goede kant opgaan. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we binnen een paar jaar niet alleen mooi helder water hebben, maar ook de overlast van de waterplanten kwijt zijn."

Meststof