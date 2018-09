Foodfestival Blije Bietjes in Harderwijk nog drukker dan vorig jaar

The Animals naar Gigant, gescheurde band met roemrucht verleden

15 september Ze scoorden hun monsterhit al toen de jaren zestig nog niet eens halverwege waren. Meer dan een halve eeuw later staat ze op 6 oktober met The House of the Rising Sun op de planken bij Gigant. The Animals, maar met de toevoeging '& Friends' en slechts een deel van de oude bezetting. Naar goed gebruik van uiteengevallen roemruchte bands is er een boel gedoe over wie de naam mag gebruiken...