Foto's Adri de Visser te zien bij De Bank Harderwijk

De Visser toont een selectie uit de vele foto's die hij jarenlang heeft gemaakt van dieren in Afrika. De fotograaf heeft daar verschillende jaren samen met zijn vrouw rondgereisd om wilde dieren te fotograferen. Hij was onder meer in Tanzania, Botswana, Namibië en Kenia. In 2014 verscheen een fotoboek van De Visser, met de titel Africa Together. Foto's van De Visser zijn te koop via adridevisser@gmail.com . De expositie bij De Bank is vrij toegankelijk en elke dag te bezichtigen.